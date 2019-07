Incidente a Vietri sul Mare, auto sbanda e si ribalta: illesi gli occupanti

Momenti di paura, intorno alle 6 di questa mattina, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana dove, nei pressi di Vietri sul Mare, un’automobile (Renault Megane) si è improvvisamente ribaltata sulla carreggiata per cause in corso di accertamento.

Il traffico

A bordo vi erano alcune persone che, fortunatamente, sono rimaste illese. Forti rallentamenti alla circolazione veicolare fino alle ore 8 quando il carroattrezzi si è recato sul posto per rimuovere la vettura.