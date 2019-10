Scontro frontale tra suv in Costiera Amalfitana: traffico in tilt

Paura, oggi, in Costiera Amalfitana, dove si è verificato un incidente stradale tra due Suv che viaggiavano in direzioni opposte. Il sinistro, in particolare, è avvenuto all’altezza del cimitero di Atrani.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso gli occupanti dei veicoli che, per fortuna, non hanno riportato gravi ferite. Traffico in tilt.