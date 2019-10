Incidente sulla Statale Amalfitana, scooter contro Ape: muore un uomo

Tragedia, questa sera, lungo la Strada Statale Amalfitana (Meta-Amalfi) dove si è verificato un drammatico incidente mortale.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione sembra che uno scooter si sia scontrato con un’Ape che proveniva dalla direzione opposta. Nel violento impatto è deceduto l’anziano, residente nella zona, che era alla guida dell’Ape, mentre l’uomo in sella alla moto è stato trasportato in codice rosse in ospedale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Traffico in tilt, in entrambe le direzioni, sulla Statale Amalfitana.