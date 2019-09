Scontro tra due auto a Roccadaspide: ragazza ferita in ospedale

Paura lungo la strada statale 166 del Alburni, in località Fonte di Roccadaspide, dove due automobili (Fiat Multipla e Peugeot) si sono improvvisamente scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto la Fiat Multipla si è ribaltata sulla carreggiata andando a finire contro il muro di una casa. Una ragazza è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale civile della zona, ma fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.