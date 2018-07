Incidente frontale tra auto a Capaccio: 4 bambini in ospedale

Paura, oggi, lungo la Strada Statale 166 degli Alburni, in località Feudo a Capaccio Paestum, dove due famiglie di turisti, in vacanza nella città dei Templi, sono rimaste coinvolte in un incidente.

La dinamica

Due automobili (Ford Mondeo e Fiat Panda) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. La Ford Mondeo si è schiantata contro un muro di recinzione a bordo strada, mentre la Fiat Panda è rimasta al centro della carreggiata. Nel violento impatto sono rimaste ferite 5 persone, tra cui quattro bambini, due napoletani e due belgi, rispettivamente di 13,5,12 e 7 anni, e la madre dei bimbi partenopei. Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Azzurra, Croce Bianca e Croce Rossa, che hanno condotto i bimbi agli ospedali di Battipaglia e Roccadaspide. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito in maniera grave.