Incidente tra 3 auto lungo la SS18 ad Agropoli: traffico in tilt

Momenti di paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 18, all’altezza de “Il Granato" ad Agropoli, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Sembra – ma è ancora da accertare – che il conducente di una delle vetture abbia cercando di fare un’inversione di marcia.

I soccorsi

Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale, i vigili del fuoco e la Polizia per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia.