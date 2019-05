Incidente tra auto e tir a Battipaglia, quattro feriti: due sono gravi

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 18 a Battipaglia, dove un’automobile e un tir si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimaste ferite quattro persone, di cui due in modo grave. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che li hanno trasferiti d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Sperenza”. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.