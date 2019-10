Incidente tra auto e scooter a Cava: traffico in tilt

Paura, questa sera, lungo la Strada Statale 18 che collega Cava de’ Tirreni con Vietri sul Mare dove una moto si è scontrata con un’automobile (Fiat Multipla) per cause in corso di accertamento.

I disagi

Il violento impatto - riporta Zerottonove - ha paralizzato, per diversi minuti, la circolazione veicolare con il senso unico alternato. Non si conoscono ancora le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.