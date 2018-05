Incidente a Cetara, auto si ribalta: traffico in tilt in Costiera Amalfitana

Paura, questo pomeriggio, lungo la strada statale “Amalfitana”, tra i comuni di Vietri sul Mare e Cetara, dove un’automobile (Audi Q5) si è ribaltata per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nell’impatto, fortunatamente, gli occupanti non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i vigili urbani di Cetara e i sanitari del 118. Il traffico, inevitabilmente, ha subito forti rallentamenti.