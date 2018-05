Incidente sulla SS18, auto precipita in un dirupo: illese due persone

Tragedia sfiorata, nella tarda serata di ieri, lungo la Strada Statale 18, nel tratto fra la frazione di San Biase (Ceraso) e Cuccaro Vetere.

La dinamica

Un’automobile (Fiat Punto), con a bordo due persone, è precipitata in un dirupo per oltre venti metri. Molto probabilmente il conducente, mentre percorreva una curva, per evitare l’impatto con il guardrail, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla carreggiata. Miracolosamente i due occupanti che sono rimasti illesi. Questa mattina sono giunti sul posto i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a recuperare la vettura.