Auto si capovolge sulla SS18 ad Eboli: mamma e due figli in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 18, in località Santa Cecilia di Eboli, dove un’automobile si è capovolta per cause in corso di accertamento. A bordo vi erano una donna insieme ai suoi due figli.

La dinamica

L’incidente si è verificato intorno alle 16. La vettura - secondo una prima ricostruzione - avrebbe toccato un cordolo di cemento prima di capovolgersi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la malcapitata e i due bambini in ospedale, insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco.