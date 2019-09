Perde il controllo della moto e precipita in un burrone: salvato 50enne a Montano Antilia

Paura, nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la Strada Statale 18, a Montano Antilia, dove un motociclista è finito improvvisamente fuori dalla carreggiata scontrandosi contro il guardrail.

Il salvataggio

L’uomo, di 50 anni, originario di Tito (Potenza), è volato giù in un burrone per diversi metri. E’ stato necessario, quindi, l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco per trarlo in salvo. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per le ferite riportate a seguito della caduta. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi.