Travolge anziano con l'auto e scappa: grave 85enne a Sapri

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 18 a Sapri, dove un uomo di 85 anni deposto, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un’automobile guidata da un turista originario di Salerno che si è dato subito alla fuga. Ma, in poco tempo, è stato rintracciato e denunciato per omissione di soccorso dai carabinieri.

I soccorsi

L’85enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Immacolata” dov’è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni di salute sono gravi.