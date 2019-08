Incidente a Vietri, scontro tra due auto: ferito il conducente

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 18, nei pressi dell’uscita di Vietri sul Mare dell’A3, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Sembra che uno delle due vetture non abbia rispettato lo stop.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.