Incidente tra auto ad Atena Lucana: due giovani in ospedale

Paura, la scorsa notte, lungo la Strada Statale 19 ad Atena Lucana, dove un’automobile (Toyota Yaris) con a bordo quattro ragazze si è scontrata con un’Audi A3, guidata da un giovane di Sala Consilina, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato una ragazza e il conducente dell’Audi A3 all’ospedale di Polla. Per fortuna le loro condizioni di salute non sono gravi. Sulle responsabilità dell’incidente indagano i carabinieri.