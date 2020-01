Incidente tra auto ad Atena Lucana: due feriti in ospedale

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la Strada Statale 19 ad Atena Lucana, dove due automobili (Fiat Panda e Nissan Micra) si sono scontate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimasti feriti i conducenti,

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto i due malcapitati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Per fortuna le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Sulle responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.