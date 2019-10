Incidente tra auto sulla SS19, una si ribalta: due feriti

Paura, domenica sera, lungo la Strada Statale 19 tra i comuni di Caggiano e Auletta dove si è verificato un incidente stradale. Due automobili (Fiat Stilo e Fiat Panda) si sono improvvisamente scontrate per cause in corso di accertamento. Una delle vetture si è anche ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Feriti i due conducenti, originari di Caggiano, che sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi.