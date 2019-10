Auto sbanda e si schianta in un'officina a Montesano: due giovani in fuga

Tragedia sfiorata, nella serata di sabato, lungo la Strada Statale 19 a Montesano sulla Marcellana, dove si è verificata una carambola. Nel violento impatto una delle auto (Alfa Romeo 147) si è scontrata con una Mercedes parcheggiata nel piazzale di un’officina dove ha terminato la sua corsa.

La fuga

Il titolare è uscito fuori per rendersi conto dell’accaduto ma è stato strattonato, pare, dai due giovani che erano a bordo dell’Alfa Romeo, i quali sono fuggiti via. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine che, in queste ore, sono al lavoro per riuscire a risalire all’identità del pirata della strada.