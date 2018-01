Incidente tra due auto a Polla: ferito anche il sindaco Rocco Giuliano

Paura, questo pomeriggio, lungo la strada statale 19 a Polla, dove si è verificato un brutto incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche il sindaco Rocco Giuliano.

La dinamica

Nel primo pomeriggio un’automobile (Alfa Romeo 159) di colore grigio con a bordo il primo cittadino e un’altra vettura (Fiat Punto), guidata da un uomo di Teggiano, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all’ospedale “L.Curto” dalle ambulanze del 118, ma, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite. Sulla dinamica del sinistro, comunque, indagano i carabinieri di Sala Consilina.