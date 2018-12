Incidente a Sala Consilina, auto si ribalta: quattro ragazzi feriti

Paura, nella tarda serata di ieri, lungo la Strada Statale 19 a Sala Consilina, dove un’automobile (Fiat 500), con a bordo tre giovani e una 20enne del posto, è finita improvvisamente nel piazzale di un’abitazione, ribaltandosi.

I soccorsi

L’incidente è avvenuto in località Sant’Antonio. Ad avere la peggio la 20enne, che è stata trasportata all’ospedale di Polla per le cure mediche del caso. Gli altri occupanti, invece, hanno riporsato solo lievi ferite e contusioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.