Incidente a Sala Consilina, auto si ribalta in un terreno: illeso il conducente

Paura, oggi pomeriggio, in località Trinità a Sala Consilina, dove un’automobile (Fiat Punto di colore blu) si è ribaltata lungo la Strada Statale 19 per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

La vettura è finita prima sul marciapiede e poi si è capovolta in un terreno. Il conducente, fortunatamente è rimasto illeso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.