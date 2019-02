Incidente ad Auletta, scontro tra tre veicoli: due feriti

Nuovo incidente, in poche ore, nel Vallo di Diano. Nel primo pomeriggio, infatti, un Suv Ford, una Volkswagen Polo e un autocarro “rambo” si sono scontrate lungo la ex Strada Stale 19ter. L’impatto, avvenuto in località Mattine di Auletta, è stato violentissimo con l’autocarro che si è addirittura capovolto sulla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i conducenti delle due vetture in ospedale a Polla. Le loro condizioni di salute non sono gravi.