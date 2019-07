Incidente tra auto e camion sulla Bussentina: 46enne in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 517 Bussentina, dove un camion condotto da un 59enne di Sala Consilina si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un’automobile (Mercedes Classe A) guidata da un 46enne di Padula.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto il 46enne dall’abitacolo, mentre i sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania. Ha riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Solo qualche contusione per il conducente dell’autocarro. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri. Traffico in tilt.