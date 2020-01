Maxi incidente tra 3 furgoni e un'auto a Sanza: quattro feriti in ospedale

Tragedia sfiorata, questa mattina, lungo la Strada Statale 517 “Bussentina”, a poca distanza dallo svincolo di Sanza, dove tre furgoni e un’automobile si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Quattro persone sono rimaste ferite a causa del violento impatto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato tre feriti all’ospedale di Polla, mentre il quarto è stata condotto in eliambulanza per via delle gravi lesioni riportate. Sulla dinamica del sinistro indagano le forze dell’ordine.