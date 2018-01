Incidente sulla Bussentina, cinque feriti: grave uomo di Caselle in Pittari

Paura, nella serata di ier,i sulla strada statale 517 Bussentina, nel comune di Torre Orsaia, dove si è verificato un brutto incidente che ha coinvolto ben tre veicoli.

La dinamica

A scontrarsi sono state tre automobili per cause in corso in accertamento. Cinque le persone ferite (una di Potenza, le altre quattro di Caselle in Pittari). Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasportato d’urgenza un uomo di Caselle in Pittari all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove versa in gravi condizioni; mentre gli altri quattro feriti sono stati condotti all’ospedale di Sapri. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Casaletto Spartano.

Per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere le auto, seriamente danneggiate, è stata disposta per qualche ora la chiusura della strada che collega il Vallo di Diano con il Cilento.