Incidente tra auto e furgone a Sanza: uomo in ospedale

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 517, nei pressi dello svincolo di Sanza, dove un’automobile (Citroèn C3), con a bordo di un 60enne di Morigerati, si è scontrato contro un furgone (Fiat Ducato), guidato da un altro uomo, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 60enne all’ospedale di Sapri; illeso, invece, l’uomo seduto nel furgone. Rallentamenti, inevitabili, alla circolazione veicolare.