Incidente tra due moto sull'Amalfitana: 56enne in ospedale

Paura, ieri mattina, sulla Strada Statale 163 Amalfitana, tra i comuni di Praiano e Positano, dove due moto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

I motociclisti, provenienti da direzioni opposte, sono caduti rovinosamente sulla carreggiata. Uno dei due, un 56enne di Baronissi, è stato trasportato d’urgenza al presidio sanitario di Castiglione, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e alcune lesioni. Per questo è stato trasferito all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è tuttora ricoverato. L’altro motociclista, originario del Napoletano, ha riportato solo qualche contusione.