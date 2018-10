Incidente a Capo d'Orso, moto contro furgone: ferito centauro

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, dove si è verificato un brutto incidente stradale.

La dinamica

Una moto, con in sella un ragazzo che procedeva in direzione Salerno, si è schiantato contro un furgone (Fiat Fiorino) che viaggiava in direzione opposta. Il violento impatto è avvenuto in una curva in località Capo d’Orso (Maiori).Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca, che ha preso in cura il giovane trasportandolo in ospedale. Illeso il conducente del furgone.