Maxi tamponamento sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tilt

Paura, questa mattina, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove si è verificato un maxitamponamento (foto di Antonio Capuano), nei pressi dello svincolo di Baronissi che conduce anche a Cologna di Pellezzano (in direzione nord), che ha coinvolto almeno sei automobili.

I disagi

Non risulterebbero feriti, ma l’incidente ha mandato in tilt la circolazione veicolare. Lunghe code di auto si sono formate per centinaia di metri. Sul posto è arrivata la Polizia Stradale per monitorare il traffico ed accertare le responsabilità del sinistro.