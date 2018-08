Pastena, tamponamento all'ingresso della Tangenziale: un ferito

Paura, ieri sera, all’ingresso della Tangenziale a Pastena, dove due automobili si sono tamponate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli uomini di Strade Sicure, che hanno la sede a poca distanza, che hanno fornito la prima assistenza. Poco dopo sono giunte anche due volanti della Polizia per l’identificazione delle persone coinvolte. Nell’impatto, fortunatamente, solo una persona è rimasta ferita in modo lieve.