Incidente tra due auto sulla Tangenziale a Salerno: traffico in tilt

Paura e caos, questa mattina, lungo la carreggiata sud della Tangenziale di Salerno, dove si è verificato un grave tamponamento tra gli svincoli di Torrione-Sala Abbagnano e Pastena.

La dinamica

Due automobili, infatti, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma, fortunatamente, non risultano feriti. Fatto sta che per diversi minuti la circolazione ha subito un forte rallentamento con code di auto formatesi fino alla galleria sottostante il “Masso della Signora”.