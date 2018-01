Due incidenti nel salernitano, tensione in litoranea e lungo la tangenziale

Due incidenti stasera, nel giro di poche ore, nel salernitano. Per iniziare lungo la litoranea di Pontecagnano, due auto si sono scontrate per cause da accertare: il conducente di una delle vetture coinvolte è fuggito dopo l’impatto. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato dell’altra auto presso l'ospedale Ruggi per le cure del caso. Si indaga.

L'altro incidente

Un altro sinistro è stato registrato lungo la tangenziale di Salerno, in direzione sud, nei pressi dell’uscita di Pastena: a tamponarsi, una Fiat Multipla ed una bisarca che trasportava delle vetture. Sul posto, le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilirne le cause. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza.