Incidente in Tangenziale, centauro sbanda e cade dalla moto: due feriti

Brutto incidente, stamattina, in Tangenziale a Salerno, in direzione sud. Per cause ancora da accertare, un uomo alla guida di una moto ha perso il controllo ed è caduto al suolo, all'altezza dell'uscita di Mariconda. Due le persone a bordo del mezzo a due ruote.

I soccorsi

Sul posto le ambulanze dell'Avis e della Croce Rossa e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Traffico in tilt.