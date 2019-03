Incidente sulla tangenziale di Salerno: traffico in tilt

Incidente in tangenziale, a Salerno, in direzione sud, dopo l’uscita della Zona Industriale. Per cause da accertare, infatti, come riporta Salernonotizie, un camion e un'auto si sono tamponati: la vettura ha terminato la sua corsa contro al guard-rail, rimanendo di traverso sulla corsia di sinistra.

L'intervento

Sul posto, un’ ambulanza per prestare i primi soccorsi ai malcapitati e una volante della Polizia stradale per i rilievi del caso: traffico rallentato, ma nessuna grave conseguenza.