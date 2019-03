Incidente sulla Tangenziale di Salerno: 3 feriti in ospedale

Incidente, stamattina, sulla tangenziale di Salerno, nei pressi dell’uscita di via San Leonardo. Per cause da accertare, infatti, si sono tamponate due auto, coinvolgendo anche una terza vettura che sopraggiungeva.

I soccorsi

Tre i feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e condotti in ospedale: fortunatamente, ad ogni modo, nessuna grave conseguenza.