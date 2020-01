Incidente sulla Tangenziale, tra Pastena e Torrione: traffico in tilt

Incidente, stamattina, intorno alle 9, sulla Tangenziale di Salerno. Tra Pastena e Torrione, infatti, si è verificato un sinistro che avrebbe visto coinvolto anche un bus: non chiare, le dinamiche e le cause dell'accaduto.

I soccorsi

Sul posto, due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Traffico in tilt per oltre un'ora. Si indaga, dunque, per ricostruire i dettagli dell'incidente.