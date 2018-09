Incidente in Tangenziale, auto contro scooter: traffico in tilt

Paura, questa mattina, sulla Tangenziale di Salerno, poco dopo lo svincolo di Sala Abbagnano (direzione sud) dove si è verificato un incidente tra un’automobile e uno scooter. Forse si è verificato un sorpasso azzardato.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, con i sanitari che hanno preso in cura il centauro, e la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi per accertare le responsabilità del sinistro. Traffico in tilt.