Incidente tra due auto in Tangenziale a Salerno: traffico in tilt

Disagi, questa mattina, sulla Tangenziale di Salerno (in direzione sud) dove si è verificato un tamponamento tra due automobili che, ha provocato, nel giro di pochi minuti, lunghe code di automobili sulla carreggiata.

Il traffico

La causa dell’incidente, avvenuto tra le uscite di Mariconda e San Leonardo, è in corso di accertamento. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale per far defluire il traffico veicolare. Fortunatamente non risultano feriti.