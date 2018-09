Incidente sulla Tangenziale, sotto la galleria di Sala Abbagnano: traffico in tilt

Brutto incidente stradale sulla Tangenziale di Salerno, stamattina: sotto la galleria di Sala Abbagnano, in direzione sud, alle ore 9:30 circa, due auto si sono tamponate per cause da accertare. Sul posto un'ambulanza della Misericordia: ad avere la peggio una giovane a bordo della Smart coinvolta nel sinistro che è stata trasportata al Ruggi per le cure del caso.

La chiusura del tratto

Provvisoriamente chiuso al traffico, intanto, il tratto della Tangenziale in corrispondenza della galleria Sala Abbagnano, al km 56,000. Attualmente la circolazione in direzione sud viene deviata con indicazioni in loco. Ad intervenire, anche le squadre dell'Anas, oltre che le Forze dell’ordine, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.