Due incidenti tra Fratte e Pastena: traffico in tilt a Salerno

Traffico in tilt, questa mattina, a Salerno, a causa di due incidenti che si sono verificati nei pressi della Tangenziale.

Il caos

Il primo si è verificato all’uscita di Fratte, dove il conducente di un’automobile (Lancia) è finito fuori dalla carreggiata per motivi ancora da accertare; il secondo, invece, è avvenuto tra due vettura nella rotatoria situata a pochi metri dall’uscita di Pastena: uno dei due automobilisti non avrebbe rispettato il diritto alla precedenza. Nessuno è rimasto ferito, ma, in entrambi in casi, si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione veicolare. Indagano i vigili urbani.