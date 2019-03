Incidente nella notte, sulla Tangenziale di Salerno: coppia in ospedale

Tanta paura, sulla tangenziale di Salerno, alle 00.30, tra lo svincolo di Mercatello e quello della zona industriale. Per cause da accertare, una Peugeot con a bordo una giovane coppia è sbandata, finendo prima contro il guardrail di destra e poi contro quello di sinistra.

Gli accertamenti

Una guardia giurata dell'Ivri, di passaggio per il pattugliamento di zona, ha prestato i primi soccorsi, allertando l'ambulanza e la Polizia Stradale. La coppia è stata trasferita all'ospedale Ruggi per le cure del caso: si indaga, per risalire all'esatta dinamica e alle cause del sinistro.