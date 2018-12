Dramma scampato sulla Tangenziale: auto contromano, incidente sfiorato

Tensione in serata, sulla Tangenziale di Salerno, all'altezza di Pastena, in direzione Pontecagnano. Ha fatto rischiare un maxi tamponamento, infatti, un'auto che, pare, viaggiasse contromano e che avrebbe costretto un bus a sterzare improvvisamente per evitare l'impatto. Un'Audi è venuta in contatto con il pullman che ha dovuto arrestare la sua corsa fermandosi in diagonale, mentre le altre vetture che circolavano in quel momento si sono bloccate giusto in tempo.

Gli accertamenti

Dramma sfiorato: rallentamenti al traffico, intanto, per l'accaduto. Si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che avrebbe potuto causare conseguenze certamente peggiori delle code di auto.