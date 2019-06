Due incidenti in poche ore a Salerno: coppia ferita sulla tangenziale, auto si ribalta a Sordina

Brutto incidente sulla Tangenziale di Salerno, all’altezza di Mariconda. Per cause da accertare, infatti, un centauro ha perso il controllo della guida, finendo sull'asfalto insieme alla giovane che era a bordo dello scooter con lui.

I soccorsi

Sul posto, i soccorsi del 118 per condurre i due malcapitati all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, per le cure del caso. Fortunatamente, le condizioni dei due feriti non risultano gravi.

L'altro sinistro

E intanto, sempre in serata, come riporta Zerottonove, un’auto si è ribaltata a Sordina, in via Tuori sulla SP26a, che collega San Mango ad Ogliara. Da accertare, le cause del sinistro che ha visto come protagonista una Peugeot 208. I passeggeri dell’auto, ad ogni modo, sono rimasti illesi. Traffico in tilt per diverso tempo.