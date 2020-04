Incidente a Salerno, scontro tra auto e furgone in Tangenziale

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Tangenziale di Salerno (in direzione nord) dove un’automobile e un furgone si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto tra i due veicoli è avvenuto all’altezza dello svincolo di Torrione-Sala Abbagnano, pochi metri della galleria del Masso della Signora. Non risultano feriti. Sul posto sono giunti i tecnici dell’Anas e gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.