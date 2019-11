Incidente tra moto e auto in Tangenziale a Salerno: grave 40enne

Paura, verso le 17 di oggi, lungo la Tangenziale di Salerno, dopo l’uscita di “San Leonardo” (in direzione sud), dove un uomo di circa 40 anni, originario di Battipaglia, ha perso il controllo della moto e si è scontrato con un’automobile.

I soccorsi

Nel violento impatto ha riportato un trauma al torace e uno al cranio. Immediato il trasporto in codice rosso all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Sul posto sono interventi i sanitari della Croce Bianca e gli agenti della Polizia Stradale. Sono in corso le indagini per accertare la reale dinamica dell’incidente.