Incidente in Tangenziale, nei pressi di via San Leonardo: centauro ferito

Brutto incidente, sulla tangenziale di Salerno, all'altezza dell'uscita di via San Leonardo. Per cause da accertare, infatti, una moto è sbandata: il centauro è caduto dal mezzo ed è quindi stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale, in codice giallo. Qualche rallentamento e attimi tensione tra gli automobilisti.