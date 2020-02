Incidente tra due auto in Tangenziale a Salerno: traffico in tilt

Paura, nel pomeriggio, lungo la Tangenziale di Salerno (in direzione sud) dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto, avvenuto nei pressi dell’uscita della zona industriale, sono rimaste ferite alcune persone. Nessuna sembra, però, in maniera grave.

Traffico in tilt

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.