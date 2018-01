Incidente a Teggiano tra due auto, tre feriti: si indaga

Brutto incidente, ieri pomeriggio, a Teggiano. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha visto coinvolte una Fiat Punto e un monovolume Renault, in via San Biagio. Ancora da accertare le cause del sinistro.

I soccorsi

Le due conducenti e un uomo a bordo di una delle auto sono rimasti feriti nell’impatto: sul posto, i sanitari del 118 che hanno trasportato i tre presso l’ospedale di Polla per le cure del caso. Indagano la Polizia Municipale e i Carabinieri per far chiarezza sulle cause del sinistro.