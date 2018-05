Incidente a Teggiano, scontro tra auto: un ferito

Brutto incidente, a Teggiano, ieri sera, all’incrocio tra via Cannicelle e via Buco Vecchio. Per cause da accertare, come riporta Ondanews, una Ford Fiesta con a bordo un 20enne e una coetanea, entrambi di Buccino, e una Volkswagen Golf guidata da un uomo di Ottati si sono scontrate. La Golf è finita in un terreno adiacente alla strada: ferito il conducente.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato presso l'ospedale di Polla. Indagano, i carabinieri di Sala Consilina per stabilire le cause del sinistro.