Incidente a Teggiano, auto contro Apercar: due giovani in ospedale

Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale “Teggiano-Polla” in località Prato Perillo, dove un’automobile (Fiat 500), condotta da un ragazzo di 29 anni del posto, ed un’Apecar, guidata da un 17enne della zona, si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine le ambulanze del 118, che hanno trasportato i due giovani all’ospedale di Polla. Le loro condizioni di salute non sono gravi.